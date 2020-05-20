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Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda İstiklal Marşı yankılandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Stadyumun dışında ise Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.

Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda İstiklal Marşı yankılandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelindeki stadyum, spor salonları ve öğrenci yurtlarında İstiklal Marşı okundu. Kadir Has Stadyumu’nda ise saatler 19.19’u gösterdiğinde ses sistemlerinden İstiklal Marşı yükseldi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri de stadyumun dışına dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunan antrenörler, saatler 19.19'u gösterdiğinde ses sisteminden yükselen İstiklal Marşı'na eşlik etti.



İHA

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