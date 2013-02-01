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Kayseri Kalesi'nde Tahliye Başladı

Kayseri Kalesi içerisinde bulunan dükkanlar tahliye ediliyor.

Kayseri Kalesi'nde Tahliye Başladı
Kayseri Kalesi’nin içerisinde yer alan kale esnafı tahliye edilmeye başladı. Belediyenin boşaltma kararı aldığı Kale Çarşısı’nın esnafı, çarşıdan taşınıyor. Esnaf, yerel mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı almasına rağmen çarşının boşaltıldığını ileri sürdü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği tebligata göre esnaf çarşıyı boşaltmak zorunda kaldı.
Kayseri Kalesi’nin bir Kültür Sanat Merkezi’ne dönüştürüleceği öğrenildi.
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