Kayseri Kalesinin Pastasını Yaptılar

Melikgazi Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nde düzenlenen etkinliğe Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, okul yöneticileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler, şiir okudu İngilizce ve Rusça şarkılar da söyledi.

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlen yemek yarışmasında Kayseri yöresine ait 100 çeşit yemek ve tatlı sergilendi. Yarışmada Kayseri Kalesi’nin pastadan maketi ilgi odağı oldu. Vali Şerif Yılmaz ve beraberindekiler, yöresel yemeklerin sergilendiği alanı gezdi.