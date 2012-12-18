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Kayseri Kara Listede

2012 yılı Ekim ayı SO2 ve PM10 ortalamaları Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'na bağlı hava kalitesi izleme istasyonları baz alınarak yapılan hesaplamalarda, havası en kirli olan iller belirlendi.

Kayseri Kara Listede
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün istasyonlardan alınan günlük ortalama verilenden yüzde 75 ve üzeri olanların esas alınarak değerlendirildiği listede, ekim ayında PM10 ortalamalarının en yüksek olduğu iller sırasıyla Gaziantep, Batman, Niğde, Ankara (Demetevler), Kayseri 3 (Hürriyet), Muş, Çankırı, Karaman, Ankara (Sıhhiye) ve Ankara (Cebeci) olarak belirlendi.
Ölçümlerde SO2 ortalamalarının en yüksek bulunduğu iller ise sırasıyla Ankara (Bahçelievler), Samsun 2 (Tekkeköy), Şırnak, Manisa (Soma), Isparta, Kayseri 3 (Hürriyet), Kayseri 1 (OSB), Kocaeli (Dilovası), Mardin ve Aydın oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü bu veriler ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“2012 yılı Ekim ayında hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan günlük (24 saatlik) ölçüm verileri uyarı eşikleri aşımı açısından incelendiğinde; PM10 ortalamalarında sadece ilk seviye uyarı eşiği değerinin aşıldığı görülmüştür. Bu istasyonlar sırasıyla Gaziantep, Batman, Adıyaman, Ankara (Demetevler), Karaman, Niğde, Siirt ve Şanlıurfa istasyonlarıdır. Aynı dönemde SO2 ortalamalarında uyarı eşiğini aşan istasyon bulunmamaktadır.”
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