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Kayseri kitap okuyor

Kitabını, minderini al, Meydan’a gel! "Kayseri Kitap Okuyor" sloganıyla yarın (08 Ekim Pazar) saat 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik için Kayserililer Cumhuriyet Meydanı’na davet edildi.

Kayseri kitap okuyor
Kayseri Sosyal Medya Platformu ekibinin yeni organizasyonu "Kitap Okuma Etkinliği". Kitap okumamanın artık alışkanlık haline geldiğini düşünüp farkındalık oluşturmak isteyen ekip, kitabını ve minderini alan herkesi Kayseri Cumhuriyet Meydanı’na bekliyor.
08 Ekim 2017 Pazar günü saat 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik hakkında bilgi veren Kayseri Sosyal Medya Platformu kurucusu Oğuzhan Abdi Oğuz gerekli tüm izinlerin alındığını, tamamen yasal olan bu etkinliğin ses getirmesini istediğini belirtti. Katılımın çokluğunun bu farkındalık projesini destekleyeceğini belirten Oğuz, bu anlamlı okuma buluşmasına dileyen herkesi beklediklerini, hazırlıksız gelip etkinliğe katılmak isteyenler için de kitap ve minder temin edileceğini söyledi.

(Kayseri Gündem)
 
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