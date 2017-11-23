Kayseri Kolombiya’nın ticari listesinde



Kolombiya Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra ve eşi Soraya Caro, Vali Vekili Mehmet Emin Avcı’yı ziyaret etti.

Vali Vekili Mehmet Emin Avcı tarafından Valilik girişinde karşılanan Kolombiya Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra ilk olarak Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra konuklarını makamında ağırlayan Vali Vekili Avcı, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, ziyaretin Kayseri ile Kolombiya arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Vali Vekili Avcı, Kolombiya ve Türkiye’nin iki kardeş ülke olduğunu belirterek;

“İlişkiler çok hızlı bir şekilde gelişti. İki ülke ticari ilişkileri daha geliştirmek adına önemli çalışmalar yapıyor. Bu ilişkilerin hızlı bir şekilde gelişmesi bizleri çok memnun ediyor” dedi.

Kolombiya Ankara Büyükelçisi Saavedra ise yaptığı konuşmada, elçiliklerin karşılıklı 2011 yılında açıldığını belirterek, iki ülke başkanlarının ziyaretleri sonrasında ilişkilerin gelişme kat ettiğini ifade etti.

2017 yılında iki ülke arasında 1,5 milyar dolar ticaret hacmi oluştuğunun altını çizen Büyükelçi Saavedra, sözlerine şöyle devam etti:

“İki ülke arasındaki ticari alış verişlere bakıldığı zaman Kolombiya’nın lehine gözüküyor. Fakat biz ilişkileri geliştirip aradaki dengeyi sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda da Kayserili girişimcilerin Kolombiya’yı bir pazar olarak görmesi ve orda yeni ticari olanakları göz önünde bulundurmasını istiyoruz. Kayseri’yi de bu sürecin içine dahil etmek istiyoruz. Biz bu çalışmalarımız doğrultusunda ticari ilişkileri geliştirmek adına Türkiye’de önemli şehirleri sıraladık. Bu şehirler arasında Kayseri’de var.”

Konuşmalarına ardından, Vali Vekili Avcı günün anısına Büyükelçi Saavedra’ya Kültepe’de çıkartılan tarihi eserlerden meyve tabağının replikasını hediye ederken, Büyükelçi Saavedra ise kendisinin yazdığı bir kitabı imzalayarak Vali Vekili Avcı’ya hediye etti.

İHA



