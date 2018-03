Kayseri Lisesini Anlatan Taş Mektep Filmi Tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda çekilen filmin tanıtım kokteyline; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Lisesi mezunları, filmin yönetmeni Altan Dönmez ve oyuncular katıldı.

Burada bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “Şehirlerin tarihlerinde çok önemli olaylar ve dönüm noktaları vardır ve o şehirde yaşayanlar geçmişlerine bakıp, önemli olaylara bakıp birtakım işaretler çıkarırlar. Eğer o olaylar içerisinde övünülecek işler varsa bunları şehirle alakalı olarak her zaman yüreklerinde taşırlar. Geçmişteki, mesela Moğolların istilasını, Kayseri'deki tüm gençlerin Keykubat Dağı'nın arkasına götürülüp kesilmesini hiç kimse unutmaz. Anaların orada kan ağlamasını hiç kimse unutmaz. Ama bir taraftan da asrın başında Kayseri Lisesi son sınıf öğrencilerinin harpte şehit düştüğünü ve lisenin o yıl mezun veremediğini de hiç kimse unutmaz. Bunu da her zaman anımsıyoruz. Arada gözlerimiz dolarak da olsa anlatıyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri Lisesi'nin yavrularının rölyefleri de var. Doğrusu burası çok önemli bir lise. Bu önemli liseden mezun olan insanlar da önemli. Böyle şerefli tarihi var ama cumhurbaşkanları yetiştirmiş, bakanlar yetiştirmiş bir lise burası. Lisenin alt tarafından su aldığını, çürüdüğünü görünce dayanamadık arka tarafa şimdi modern bir lise binası, aynı zamanda yanında spor salonu ve kafeteryalar yapıyoruz. Burayı da büyük ihtimalle Milli Mücadele Müzesi olarak hazırlayacağız. Bu yavruların anısına yapıyoruz. Eğer olursa geçici olarak bu katı sadece başkanlığın protokol katı olarak kullanmayı düşünüyoruz. Bu tarihi ve görkemli binayı, gelen misafirler olduğunda, protokol olduğunda, kokteyl veya kabuller olduğunda kullanmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

“Umarım bu 63 kahramana yakışır bir iş yapmışızdır” diyen yönetmen Altan Dönmez, “Sizlerin de etkileneceğinden eminim. Bu işi çok önemsiyoruz. Bu film hem saygı duruşu niteliğinde hem de hatırlatma olacak. Özellikle şimdiki gençlere zamanında 16-17-18 yaşlarındaki gençlerin ailelerini, okullarını bütün hayallerini geride bırakıp hiç düşünmeden savaşa gidip geri dönemediklerini, o sene Kayseri Taş Mektep Lisesi'nin mezun veremediğini bir kere daha hatırlatacak. Sinema filmi olduğu için de tekrar tekrar hatırlanacak” dedi.

Filmin başrol oyuncularından olan Ayça Varlıer ise, “Tarihi ve çok duygu yüklü bir film oldu. Beraber izleyeceğiz hepimiz. Şu an burada bulunduğum için biraz hassasiyet yaşıyorum. Çok hisli duygular yaşıyoruz çünkü çok emek verdiğimiz bir film. Gurur duyuyorum bu projede yer aldığım için. Biz çok an yaşıyoruz ama benim unutamayacağım an filmin final sahnesiydi. O sahneyi çekerken ben ve bütün ekip arkadaşlarım durmak zorunda kaldık. 100 tane öğrenci vardı. Bütün ekip çok duygusal anlar yaşadık. Çünkü gerçek bir hikaye ve bizim burada 63 son sınıf öğrencisinin anısına karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Umarım bu sorumluluğumuzu yerine getirebilmişizdir” ifadelerini kullandı.