Kayseri Mahalleleri Kitabı

Bir restoranda düzenlenen programa, Kayseri mahalleleri kitabının koordinatörü Şükrü Karatepe, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve çok sayıda yazar katıldı. Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karatepe, “Kayserimizin eski semtlerini Büyükşehrimizin içerisinde yer alan tarihi ilçe ve kasabalarımız, yerleşim alanlarımızın eski tarihi ve kültürünü, yaşanan hayatını kitap halinde Büyükşehir Belediyemiz basacak. Bu nedenle kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugün yazarlarımızla bir araya getirdiler. 2 yıl içerisinde yazarlarımızla 3 kez bir araya geldik. 50 civarında yazarımız bu işe ilgi gösterdi. 25 yazarımız bugüne kadar kitaplarını yazıp teslim ettiler. Bir onun kadarda tamamlanmak üzere ben ümit ediyorum ki 35 civarında kitaptan oluşan bir set ortaya çıkacak” diye konuştu.

Yazarların kendi oturdukları mahallenin hayat hikayesini yazdıklarını belirten Karatepe, “Tarihçiler akademik çalışma yapıp tarihi yazıyorlar. Araştırmacılarımızı hepimizin mevcut durumunu araştırıp yazıyorlar ama hayat öyle bir şey ki akıp gidiyor. Bu yazarlarımız yaşadıkları kasabanın aynı zamanda sosyal hayatını yazıyorlar. Bu çok değerli bir şey. Çünkü hiç kimse diğerinin hayatını yaşamıyor. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Yaşanan hayat geçip gidiyor” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'da prestij kitap olarak yayınladıkları eserleri dijital ortama taşıyıp CD olarak yayınladıklarını belirterek katılımcılara CD hediye etti. Ayrıca kültür insanlarının da bu CD'leri belediyeden temin edebileceklerini söyledi.