Kayseri Mahallesi Tam Hız Sürüyor

Belediye Encümen Salonu'nda 15 Mayıs 2013 günü saat 14.00'te yap-işlet-devret modeli ile yapılacak ihaleye göre; Kayseri Mahallesi'nde bulunan 7 adet konağın bakımı yapılırken toplam 13 adet yeni kentsel tasarım binasının inşaatları da projeye uygun olarak yüklenici firma tarafından yapılacak.

İnşaatların tamamlanmasının ardından yüklenici firma, 7 adet konak ve kentsel tasarım binalarından restoran, cafe, sergi salonu ile oteli 18 yıllığına işletebilecek. İhale kapsamında yapılacak olan 10 adet işyerinin kullanım hakkı ise Büyükşehir Belediyesi'nde kalacak.

İhalenin yaklaşık maliyeti, teknik şartnamedeki inşaat bedeli ve kira bedeli ile birlikte toplam 4 milyon 528 bin 400 TL olarak belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenler, en geç 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 13.30'a kadar Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

KAYSERİ MAHALLESİ'NDE BUNLAR OLACAK

Bu proje ile birlikte eski Kayseri Mahallesi'ndeki hayat yeniden ortaya çıkarılacak. Bakkal, manav, kıraathane, fırın, şarküteri, aktar, berber ve pastaneyle beraber etkinlik meydanı da bu proje ile hayat bulacak ve bu meydanda çeşitli görsel etkinlikler düzenlenebilecek. Hikâyeleri Kayseri'de sonlanan Aslı ile Kerem'in heykeli de yine şenlik meydanına dikilecek.