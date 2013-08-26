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Kayseri Menzil Sofilerinin Başkanı Vefat Etti

Gölbaşı-Adıyaman karayolu Yarbaşı köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kayseri Menzil Sofilerinin Başkanı Vefat Etti
Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesinden Kayseri istikametine gitmekte olan Ali Altınok (54) idaresindeki 38 FA 128 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Gölbaşı- Adıyaman Karayolu Yarbaşı köyü girişinde takla atarak kanala uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Ali Altınok ile Kayseri Menzil Sofilerinin Kayseri Vakıf Başkanı Olan Murat Kuytak (40) ve Kadir Sevim (61) hayatını kaybederken, Celal Akkaya ise yaralandı. Kaza yerine giden cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otomobilde sıkışan cenazeler, çıkartılarak Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Celal Akkaya’nın tedavisi ise hastanede devam ediyor.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (iha)
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Nihat FİDE 4 yıl önce

allahtan gani gani rahmet diliyorum mekanları cennet olsun inşallah.

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gardaş yazgın 4 yıl önce

allah rahmet eylesin

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