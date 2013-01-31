Kayseri Meydanına Yeni Düzenleme

Başkalık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen brifingde PEMA Planlama ve Mimarlık Merkezi yetkilileri tarafından hazırlanan projeler, Başkan Özhaseki'ye sunuldu. Cumhuriyet Meydanı ile Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nden başlayarak Hunat, Yoğunburç, Tavukçu Mahallesi ve Camikebir bölgesini içine alan 'Kültür Yolu' düzenleme çalışmaları kapsamında hazırlanan sunumu dinleyen Başkan Özhaseki, projeleri dikkatle inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden şehir planlamacıları ve mimarların da katıldığı brifingde hazırlanan projeler değerlendirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Özhaseki, meydan ve çevresinde gerek bina cephesi gerekse zeminde görüntü kirliliğine neden olan etkenleri ortadan kaldırarak meydana yeni bir kimlik kazandırmak amacıyla bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Meydan çevresindeki medrese, kale, kapalı çarşı gibi yüzlerce yıllık geçmişe sahip onlarca eserin etrafında bulunan, mimari özelliği olmayan ve çok çirkin tabelalarla kaplı binaların oldukça rahatsız edici olduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, "İlk etapta meydan ve çevresi, ikinci etapta meydana açılan caddelerdeki binaların yüzeylerinin tamamen indirilip yeni bir mantolamayla yeniden kaplanacağı bir ortama doğru gidiyoruz. Yaklaşık on güne kadar projelerimizin netleşeceğini tahmin ediyoruz. Sonraki süreçte bu bölgedeki esnaf arkadaşlarımızı ve ev sahiplerimizi belediyemize davet edip projelerimizi göstereceğiz. Ümit ediyorum ki baharla birlikte çalışmalara başlayıp yaz bitmeden yeni bir meydan ve bu meydana açılan caddeleri ortaya çıkarırız. Herkesin keyifleneceği, kent mobilyalarıyla süslenen, biraz ışıklı, biraz su oyunları olan albenili ve çok keyifli bir ortam doğacak. Yıllardır Kayseri'de altyapıya emek veren insanlar olarak bu seviyeye gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.