Kayseri Milletvekilleri Trafik Kazası Geçirdi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz'in babası Emir Dengiz'in vefat ettiği haberini alan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Danışmanı Şaban Avcı ile birlikte şoförünün kullandığı makam aracıyla Ankara'dan yola çıktı. Yakut ve beraberindekilerin içinde bulunduğu aracın sol arka lastiği, Kırşehir'in Topaklı beldesi yakınlarında patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkan araç, orta refüje çarptı.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Danışmanı Şaban Avcı ile makam şoförü, kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Arızasının giderilmesi üzerine, Sadık Yakut ve beraberindekilerin tekrar Kayseri'ye doğru yola çıktıkları öğrenildi.