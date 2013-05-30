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Kayseri Milletvekilleri Trafik Kazası Geçirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut ile AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in içinde bulunduğu makam aracı, Kırşehir'in Topaklı beldesi yakınlarında tekerinin patlaması sonucu orta refüje çarptı. Araçta bulunanlar, kazayı yara almadan atlattılar.

Kayseri Milletvekilleri Trafik Kazası Geçirdi
AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz'in babası Emir Dengiz'in vefat ettiği haberini alan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Danışmanı Şaban Avcı ile birlikte şoförünün kullandığı makam aracıyla Ankara'dan yola çıktı. Yakut ve beraberindekilerin içinde bulunduğu aracın sol arka lastiği, Kırşehir'in Topaklı beldesi yakınlarında patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkan araç, orta refüje çarptı.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Danışmanı Şaban Avcı ile makam şoförü, kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Arızasının giderilmesi üzerine, Sadık Yakut ve beraberindekilerin tekrar Kayseri'ye doğru yola çıktıkları öğrenildi.
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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

VEKİLLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN BAŞSAĞLIĞINI YAPTIKTAN SONRADA ŞU 5 İNTİHAR OLAYI OLAN EVLEREDE GİDİP SORUNLARININ SNE OLDUĞUNU BUNUN TEKRARI OLMAMASI İÇİN TOPLUMA NELER YAPILMALI GİBİ BİR ARAŞTIRMA YAPSALAR NOT ALIP ANKARADA BU KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPSALAR VEKİLLİKLERİNİN ZATEN GEREĞİ BU DEĞİLMİ OLMAZMI NE İYİ OLUR DEĞİLMİ SAYIN EDİTÖRÜM.

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