Kayseri, Mostar'ın Yanında Oldu

Kayseri'nin kardeş şehri olan Mostar'da Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan KAYMEK kurslarının sertifika törenine Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Tolga Bermek, Mostar'ın Şehir Konseyi Başkanı Murat Çoriç, Büyükşehir Belediyesi'nin bazı daire başkanları, Kayserili iş adamları, kurs hocaları, kursiyerler ve Mostarlılar katıldı. Tören Mostarlı genç kızların şarkıları ve çeşitli gösterileri ile başladı.

"KAYSERİ, MOSTAR'IN YANINDA OLDU"

Törende konuşan Mostar Şehir Konseyi Başkanı Murat Çoriç, Kayseri heyetine "Hoş geldiniz" diyerek sözlerine başladı. Murat Çoriç, "Kayseri Belediyesi bizim kardeş belediyemiz. Onlar burada olduğu için çok mutluyuz. Kayseri Belediyesi Mostar halkına çok yardım yapmıştır. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"KAYSERİ TÜRK EKONOMİSİNİN TRAFOSU"

Mostar Başkonsolosu Tolga Bermek de yaptığı konuşmada Kayseri ile Mostar arasındaki kardeş şehir ilişkisinin hiçbir zaman kağıt üzerinde kalmadığını ve sürekli geliştiğini belirtti. Kayseri'nin kabına sığmayan güçlü ekonomisi ve dinamik kent yaşantısı ile Anadolu'nun parlayan yıldızı ve Türk ekonomisinin bir nevi trafosu olduğunu vurgulayan Başkonsolos Bermek, Bosna ile Kayseri ilişkilerinin yakınlığından bahsetti ve iki isme dikkat çekti. Başkonsolos Tolga Bermek, "Bosna'yı çok sevdiğini bildiğimiz Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayserilidir. Yine Kayserili Mimar Sinan'ın Mostar'da eserleri vardır. Bugün bir Mostarlı Kayseri'ye gitse kendisini evinde hisseder. Ne zaman kursiyerlerimiz Kayseri'ye gitseler daha mutlu dönüyorlar. Ben Erciyes dağının yüceliği, Neretva nehrinin bereketi birleştiği zaman iki kardeş şehrin başaramayacağı bir şeyin olmadığına inanıyorum. Gerek el sanatları kursuna verdikleri destek, gerekse diğer projelere yaptıkları katkıdan dolayı Başkanımız Özhaseki'ye teşekkür ediyorum" dedi.

"GÖNLÜMÜZÜ GENİŞ TUTARSAK HERKESE YER VAR"

"İki yıl aradan sonra yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de kardeş şehir olalı 10 yılı geçtiğini ve bu süre zarfında Mostar'dan ilgilerini çekmediklerini söyledi. Faaliyetler yapmaya ve yardımda bulunmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Özhaseki bu ilişkinin yeni projelerle devam edeceğine inancını dile getirdi. Konuşmasında Kayseri hakkında da bilgi veren Başkan Özhaseki, Mimar Sinan'ın öğrencisi tarafından yapılan Mostar Köprüsüne vurgu yaparak "Biz bu köprüyü taştan yapılmış bir mimari eser olarak görmüyoruz. Bu köprü burada yaşayan toplumların barış köprüsü olsun istiyoruz" dedi. Dünyanın çok büyük olduğunu ve herkese yetecek kadar alanın bulunduğunu vurgulayan Başkan Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya, bütün milletleri alacak kadar genişliğe sahip. O kadar çok nimet var ki, yüzyıllar sonra gelecek insanlara yeter. Biz gönlümüzü geniş tutarsak herkese yer olur. Eğer gönlümüzü dar tutarsak hiçbir yer kimseye yetmez ve kavgalar başlar. İnsan ömrü kısa. Bu dünyayı cennet cehenneme çevirmek de bizim elimizde. İnşallah gönlümüz geniş olur ve yaşadığımız bu ortamı cennete çeviririz. Bu güzelliğe katkıda bulunabilirsek kendimizi mutlu hissederiz."

"BOSNA ÜZÜLÜRSE BİZ DE ÜZÜLÜRÜZ"

Konuşmasında Türk halkının Bosna'ya duyduğu sevgiden de bahseden Başkan Mehmet Özhaseki, "Şunu unutmayın. Başınıza bir sıkıntı gelirse biz de üzülürüz. Eğer sevinirseniz biz de bundan büyük mutluluk duyarız" dedi. Özhaseki'nin bu sözleri uzun süre alkışlandı. Bosnalıların daha mutlu olması için Mostar'da olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini dile getiren Özhaseki, yeni projeler sunulması halinde yardımcı olmayı sürdüreceklerini kaydetti. Başkan Özhaseki konuşmasının sonunda "Türkiye'ye gelmek isteyen olursa onları evimizde, yurdumuzda misafir etmeye hazırız" deyince, salondakiler alkışlarla hep birlikte Türkiye'ye gelme isteklerini belirttiler. Başkan Özhaseki sözlerini kursiyerlere teşekkür ederek tamamladı.

"KAYMEK, KAYSERİ İLE MOSTAR ARASINDA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ"

Kayseri heyetinde bulunan Vali Orhan Düzgün de Mostar köprüsünün şehrin iki yakasını bir araya getirdiği gibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de bu kurslarla Kayseri ile Mostar arasında güzel bir kardeşlik köprüsü kurduğunu söyledi ve Başkan Özhaseki'ye teşekkür etti. Vali Düzgün sözlerini şöyle sürdürdü: "Pek çok ortak değere sahip olduğumuzu gördüm. Bu kurslarla ortak kültürümüzün gelişeceğine inanıyorum. Kayseri zengin kültür mirasıyla ve Erciyes Kış Turizm Merkezi'yle öne çıkan bir ilimiz. Mevsim farkı gözetmeksizin her zaman Kayseri'ye gelebilirsiniz. Kayseri'yi seveceğinize inanıyorum."

Konuşmaların ardından Mostar'daki KAYMEK kurslarını bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifika töreninin ardından salon dışında hatıra fotoğrafları çektirildi.