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Kayseri'nin değerleri fotoğraflanıyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinliklerini kapsamında her ay Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama gezisi düzenleniyor.

Kayseri'nin değerleri fotoğraflanıyor
Fotoğrafçılar bu kez Yamula Barajı’na giderek binlerce fotoğraf çekti. 
Büyükşehir Belediyesi Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğrafçılarla buluşturuyor. Her ay düzenlenen Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi ile hem Kayseri’deki değerlerimizin tanıtımına hem de bu değerlerin fotoğraflanmasına imkan sağlanıyor. Fotoğrafçılık eğitimi bu hafta Yamula Barajı’nda yapıldı.
Uygulama gezisine katılanlar Yamula Barajı ve çevresinin doğal güzelliklerini, balıkçıları ve çevrede yaşayanları objektiflere yansıtma imkanı buldu.

İHA

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