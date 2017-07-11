Kayseri öğrenci dostluğunda sınıfta kaldı

81 ildeki 108 devlet ve 56 vakıf üniversiteleri olmak üzere 164 üniversitede öğrenim gören öğrenciler ile yapılan araştırmada, öğrenciler Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) kurucuları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından hazırlanan şehirden memnuniyet testine tabi tutuldular.

Memnuniyet testinde ulaşım imkânları, şehirde kendini güvende hissetme, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler ve sağlık sorunlarının çözümü gibi konularda değerlendirmelerde bulunuldu

Öğrenci başkenti Eskişehir

13,694 öğrencinin cevaplarından yola çıkarak, Türkiye’nin üniversite öğrenci başkenti Eskişehir olurken, Hakkâri 29 puan ile sonuncu oldu. Kayseri ise öğrenci şehri potansiyeli olmasına rağmen memnuniyet sağlayamayan şehirler arasında yer aldı.

“Şehir ileri gelenleri konuyu ciddiye almalı”

Araştırma verilerine göre 81 ilden 36’sında üniversite öğrencilerinin şehirden ve halkından ciddi anlamda memnuniyetsizliğinin söz konusu olduğunu belirten, Karadağ ve Yücel, “Bu memnuniyetsizliklerin ayrıntıları bu araştırmanın kapsamı içinde değildir. Ancak şehir ileri gelenlerine tavsiyemiz konuyu ciddiye almalarıdır. En yüksek ve ciddi memnuniyetsizliğin yaşandığı şehirler sırasıyla Uşak, Gümüşhane, Karabük, Osmaniye, Afyonkarahisar, Kars, Siirt, Ardahan, Karaman, Çankırı, Aksaray, Batman, Iğdır, Bayburt, Yozgat, Ağrı, Bingöl, Muş, Kilis, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri’dir. Bu şehirler gereken duyarlığa sahip değildir.” açıklamasında bulundu



Haber: Tuba Köksal

