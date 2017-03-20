Kayseri OSB için ilk aday Ergun Bilen

Mayıs ayındaki OSB seçimleri öncesinde, başkan adayları isimlerini açıklamaya başladı. İlk isim ise ABC Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilen oldu. Bilen, basına gönderilen yazılı açıklamada adaylığını şu sözlerle duyurdu:

“2017 Mayıs ayında yapılması planlanan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi seçimlerinde yönetim kurulumuz ile birlikte yönetime talip olduğumuzu Kayseri kamuoyuna duyurur; adaylığımızın ve OSB seçimlerinin Kayseri Sanayisine hayırlı olmasını temenni ederiz.”

Haber: Ramazan KARAKUŞ