Kayseri OSB'de Bir Fabrika Yandı

Alınan bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde'de bulunan İpeksi Mobilya Fabrikası'nda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk olarak fabrika işçileri söndürmeye çalıştı, bu arada yangın itfaiye ekiplerine haber verildi. Fabrikaya gelen OSB İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu, ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada üretim aşamasında olan mobilyalar ile hammaddelerin büyük bölümü zarar gördü. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, fabrikada yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yaptı.

Fabrika yetkilileri, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini ifade ettiler. (iha)

