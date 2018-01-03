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Kayseri Pancar Kooperatifinden çiftçilere teknik gezi

Kayseri Pancar Kooperatifi, çiftçileri için Tarım Marketleri, satış mağazaları ve üretim merkezlerinde teknik geziler düzenliyor.

Kayseri Pancar Kooperatifinden çiftçilere teknik gezi
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay çiftçilerin firma ve üretim merkezlerinin ziyaretleri ile ilgili olarak, “Bölge çiftçilerimiz için düzenlenen teknikgezilerde çiftçiler kullanmış oldukları ürün, alet ve ekipmanların kullanımı esnasında karşılaştıkları sorunları firmaların teknik kadrolarına iletmek suretiyle daha başarılı üretim, daha kaliteli bir ürün almaları için gereken her türlü destek verilmektedir” dedi.

Başkan Akay, son bir ay içerisinde 2018 yılında yapılacak sözleşmeli ekimler sürecinde kullanılacak olan tohumlarla ilgili olarak bir grup çiftçinin Adıyaman’a, diğer grubun da mibzer ve sulama ekipmanları ile ilgili olarak Konya’da teknik geziye katıldığını ifade etti. Başkan Akay, teknik gezilerin devam edeceğini sözlerine ekledi.
Memnuniyetlerini ifade eden çiftçiler ise, “Üretici firmaların çiftçilerin üretim esnasında kullandıkları ekipmanlarla ilgili olarak karşılaştıkları sorunları iletmeleri bize de ufuk açıyor ve hatamız varsa onu gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.
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