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Kayseri Polisinin Benzin Sıkıntısı

Maliye Bakanlığı'nın 2012 yılı bütçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne getirdiği kısıtlama olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.

Kayseri Polisinin Benzin Sıkıntısı
-Haber: Erkinbeğ Uygurtürk-

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler benzin sıkıntısı nedeniyle araçlarına 3-4 gün yakıt beklemek zorunda kalıyor.

ARAÇLAR YAKIT BEKLİYOR
24 saat görev yaparak halkın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışan polisler bu aralar büyük sıkıntıda. Devriye görevi yapması gereken araçlar benzin sıkıntısı nedeniyle aktif olarak çalışamıyor. Emniyet Müdürlüğündeki araçlara verilen yetersiz yakıt istikanın bir ay olmadan bitmesi nedeniyle her ayın sonlarına doğru araçlar 3-4 gün devriyeye çıkmadan polis merkezleri önünde yada, emniyet müdürlüğü parklarında yakıt beklemek zorunda kalıyor. Kayserili vatandaşlar ise bu konuyla ilgili olarak, “ Bu sorun bir an önce halledilmeli. Bir dakikalık gecikme bile insan hayatına malolabilir. Hükümet, tasarruf edecekse başka kalemlerden etmeli” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

SORUMLULUK ALANI BÜYÜK SORUN

Öte yandan Kayseri Emniyet Müdürlüğündeki sıkıntılar bununla da sınırlı değil. Özellikle polislerin ekip sayılarının yetersizliği, Polis merkezlerinin görev alanlarının çok büyük olması hem vatandaşın güvenliği açısından hem de polislerin görevlerini yapması açısından sorun oluşturduğu ifade ediliyor. Kayseri’de Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde sadece 6 polis merkezinin bulunması nedeniyle bir merkezin sorumluluk alanı OSB yakınlarından, Oymaağaç bölgesi ve doğum evinin bulunduğu alana kadar genişliyor. Buda o bölgelerin her hangi birinde bir olay olması durumunda polislerin zamanında ulaşmasını imkansız hale getirirken, vatandaşlarında resmi işlemler için çile çekmesi anlamına geliyor.

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