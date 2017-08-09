KAYSERİ REZİDANS’A HOŞGELDİNİZ!

Oluşturduğu bina tasarımı ve profesyonel yönetici kadrosu ile öğrencilerin evindeymiş gibi hissetmelerini sağlayacak Kayseri Rezidans, 2016 -2017 Eğitim ve Öğretim yılında üniversiteli Erkek öğrencilere kapılarını açtı.
Son derece güvenli, konforlu ve samimi bir yaşam alanı sunan Kayseri Rezidans, eğitim hayatı boyunca öğrencilerimizin başarısına katkı sağlayacak bir üniversite kampüsünde bulunan ders çalışma salonları, çizim atölyesi ile dinlenmeleri ve sosyalleşmelerini sağlayan sağlıklı yaşam içinde bir ortam sağlar.
-2 Öğün Yemek
Rezidansımızın Restaurantında usta aşçılarımız ile 2 öğün(Sabah-Akşam) yemek siz değerli misafirlerimizi bekliyor.
-Ücretsiz Servis İmkanı
Konforunu her şeyden öncelikli tuttuğumuz siz değerli misafirlerimiz için ücretsiz servis imkanı
-7/24 Kesintisiz Fiber İnternet
Kayseri rezidansta 7/24 fiber internet ile bu ayrıcalığın tadını çıkarın.
-Ebeveyn Konaklama Dairesi
Ebeveynler, yılın belirli dönemlerinde randevu alarak 2 gün ücretsiz bir şekilde rezidansımızda konaklayabilir.
-Kantin /Kafe
Keyifli sohbetler, lezzetli yemekler, serinletici içecekler ile hayatınıza renk katacak olan kafe ve restoranlarımız en yüksek kalite standardında size hizmet vermektedir.
-Parmak izi Giriş Sistemi
Giriş işlemleri sırasında her öğrenci için, parmak izi tanımlaması yapılır. yurda giriş – çıkışlar da takip ve rapor sağlayacak bir elektronik sistem bulunmaktadır.
-Aktiviteler
Çeşitli sosyal aktiviteler ile misafirlerimize bir rezidanstan daha fazlasını veriyoruz.
-Farklı Konseptlerde
1,2,4 ve 6 Kişilik Daireler / Farklı Konseptli daireleriyle herkese uygun seçeneğimiz mevcuttur.
-Tamir /Bakım Hizmetleri
Öğrencilerin odaları ile ilgili bakım ve onarım hizmeti anında verilmektedir.
-Yabancı Dil Atölyesi
Uzman hocalarımız eşliğinde yabanı dil atölyemizde yabancı dil eğitimleri.
-Merkezi Isıtma Sistemi
Merkezi ısıtma sistemi ile herkese aynı ayrıcalıkta hizmet sunuyoruz
-Çamaşırhane Hizmeti
Çamaşırhane hizmetimizde kıstas aldığımız hijyen ve kalitedir.t
-Çalışma Odaları
7/24 Açık olan etüd odaları; öğrenciler kendi ihtiyaçlarına yönelik odalardan birini seçebilir, ve orada diledikleri gibi çalışabilirler.
-7/24 Aktif Güvenlik ve Kamera Sistemi
7/24 aktif güvenlik ve kamera sistemiyle misafirlerimizin güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz.
-Eğlence Salonlar ve Sinema Salonları
Siz değerli misafirlerimize aradığınız herşeye kolayca ulaşabileceğiniz bir yaşam alanı oluşturduk.
-Kat ve Daire Temizlik Hizmetleri
Periyodik bir şekilde görevlilerimiz tarafından hızlı ve güvenli temizlik hizmeti verilmektedir.
-Her Mevsime Uygun Teras/Kafeterya
Her mevsim dostlarınızla eğlenceli sohbetler geçireceğiniz yenilikçi mekanlar sunuyoruz
-Tam Donanımlı Çizim Atölyesi
Mimarlık, Moda Tasarım okuyan öğrencilere özel olarak tasarlanmış olan bu odada, mimari çizim masaları bulunmaktadır.
-Resepsiyon
Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını, istek ve şikayetlerini karşılayacak yurt sorumluları 7/24 resepsiyon bankosunda bulunmaktadır.
-Kişisel Öğrenci Deposu
Öğrenciler alt kattaki özel depo alanına, sürekli olarak kullanmadıkları eşyalarını muhafaza edebilirler.
-Üniversite Kayıt Dönemi Ücretsiz Konaklama
Kayseri'ye üniversite kaydına gelen velilerimiz ve öğrencilerimiz kayıt olma şartı aranmadan kahvaltı dahil KAYSERİ REZİDANS'TA ÜCRETSİZ konaklayabilirler.
Son derece güvenli, konforlu ve samimi bir yaşam alanı sunan Kayseri Rezidans, eğitim hayatı boyunca öğrencilerimizin başarısına katkı sağlayacak bir üniversite kampüsünde bulunan ders çalışma salonları, çizim atölyesi ile dinlenmeleri ve sosyalleşmelerini sağlayan sağlıklı yaşam içinde bir ortam sağlar.
-2 Öğün Yemek
Rezidansımızın Restaurantında usta aşçılarımız ile 2 öğün(Sabah-Akşam) yemek siz değerli misafirlerimizi bekliyor.
-Ücretsiz Servis İmkanı
Konforunu her şeyden öncelikli tuttuğumuz siz değerli misafirlerimiz için ücretsiz servis imkanı
-7/24 Kesintisiz Fiber İnternet
Kayseri rezidansta 7/24 fiber internet ile bu ayrıcalığın tadını çıkarın.
-Ebeveyn Konaklama Dairesi
Ebeveynler, yılın belirli dönemlerinde randevu alarak 2 gün ücretsiz bir şekilde rezidansımızda konaklayabilir.
-Kantin /Kafe
Keyifli sohbetler, lezzetli yemekler, serinletici içecekler ile hayatınıza renk katacak olan kafe ve restoranlarımız en yüksek kalite standardında size hizmet vermektedir.
-Parmak izi Giriş Sistemi
Giriş işlemleri sırasında her öğrenci için, parmak izi tanımlaması yapılır. yurda giriş – çıkışlar da takip ve rapor sağlayacak bir elektronik sistem bulunmaktadır.
-Aktiviteler
Çeşitli sosyal aktiviteler ile misafirlerimize bir rezidanstan daha fazlasını veriyoruz.
-Farklı Konseptlerde
1,2,4 ve 6 Kişilik Daireler / Farklı Konseptli daireleriyle herkese uygun seçeneğimiz mevcuttur.
-Tamir /Bakım Hizmetleri
Öğrencilerin odaları ile ilgili bakım ve onarım hizmeti anında verilmektedir.
-Yabancı Dil Atölyesi
Uzman hocalarımız eşliğinde yabanı dil atölyemizde yabancı dil eğitimleri.
-Merkezi Isıtma Sistemi
Merkezi ısıtma sistemi ile herkese aynı ayrıcalıkta hizmet sunuyoruz
-Çamaşırhane Hizmeti
Çamaşırhane hizmetimizde kıstas aldığımız hijyen ve kalitedir.t
-Çalışma Odaları
7/24 Açık olan etüd odaları; öğrenciler kendi ihtiyaçlarına yönelik odalardan birini seçebilir, ve orada diledikleri gibi çalışabilirler.
-7/24 Aktif Güvenlik ve Kamera Sistemi
7/24 aktif güvenlik ve kamera sistemiyle misafirlerimizin güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz.
-Eğlence Salonlar ve Sinema Salonları
Siz değerli misafirlerimize aradığınız herşeye kolayca ulaşabileceğiniz bir yaşam alanı oluşturduk.
-Kat ve Daire Temizlik Hizmetleri
Periyodik bir şekilde görevlilerimiz tarafından hızlı ve güvenli temizlik hizmeti verilmektedir.
-Her Mevsime Uygun Teras/Kafeterya
Her mevsim dostlarınızla eğlenceli sohbetler geçireceğiniz yenilikçi mekanlar sunuyoruz
-Tam Donanımlı Çizim Atölyesi
Mimarlık, Moda Tasarım okuyan öğrencilere özel olarak tasarlanmış olan bu odada, mimari çizim masaları bulunmaktadır.
-Resepsiyon
Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını, istek ve şikayetlerini karşılayacak yurt sorumluları 7/24 resepsiyon bankosunda bulunmaktadır.
-Kişisel Öğrenci Deposu
Öğrenciler alt kattaki özel depo alanına, sürekli olarak kullanmadıkları eşyalarını muhafaza edebilirler.
-Üniversite Kayıt Dönemi Ücretsiz Konaklama
Kayseri'ye üniversite kaydına gelen velilerimiz ve öğrencilerimiz kayıt olma şartı aranmadan kahvaltı dahil KAYSERİ REZİDANS'TA ÜCRETSİZ konaklayabilirler.