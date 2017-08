KAYSERİ REZİDANS’A HOŞGELDİNİZ!

Oluşturduğu bina tasarımı ve profesyonel yönetici kadrosu ile öğrencilerin evindeymiş gibi hissetmelerini sağlayacak Kayseri Rezidans, 2016 -2017 Eğitim ve Öğretim yılında üniversiteli Erkek öğrencilere kapılarını açtı.

Son derece güvenli, konforlu ve samimi bir yaşam alanı sunan Kayseri Rezidans, eğitim hayatı boyunca öğrencilerimizin başarısına katkı sağlayacak bir üniversite kampüsünde bulunan ders çalışma salonları, çizim atölyesi ile dinlenmeleri ve sosyalleşmelerini sağlayan sağlıklı yaşam içinde bir ortam sağlar.

-2 Öğün Yemek

Rezidansımızın Restaurantında usta aşçılarımız ile 2 öğün(Sabah-Akşam) yemek siz değerli misafirlerimizi bekliyor.

-Ücretsiz Servis İmkanı

Konforunu her şeyden öncelikli tuttuğumuz siz değerli misafirlerimiz için ücretsiz servis imkanı

-7/24 Kesintisiz Fiber İnternet

Kayseri rezidansta 7/24 fiber internet ile bu ayrıcalığın tadını çıkarın.

-Ebeveyn Konaklama Dairesi

Ebeveynler, yılın belirli dönemlerinde randevu alarak 2 gün ücretsiz bir şekilde rezidansımızda konaklayabilir.



-Kantin /Kafe

Keyifli sohbetler, lezzetli yemekler, serinletici içecekler ile hayatınıza renk katacak olan kafe ve restoranlarımız en yüksek kalite standardında size hizmet vermektedir.

-Parmak izi Giriş Sistemi

Giriş işlemleri sırasında her öğrenci için, parmak izi tanımlaması yapılır. yurda giriş – çıkışlar da takip ve rapor sağlayacak bir elektronik sistem bulunmaktadır.

-Aktiviteler

Çeşitli sosyal aktiviteler ile misafirlerimize bir rezidanstan daha fazlasını veriyoruz.

-Farklı Konseptlerde

1,2,4 ve 6 Kişilik Daireler / Farklı Konseptli daireleriyle herkese uygun seçeneğimiz mevcuttur.

-Tamir /Bakım Hizmetleri

Öğrencilerin odaları ile ilgili bakım ve onarım hizmeti anında verilmektedir.

-Yabancı Dil Atölyesi

Uzman hocalarımız eşliğinde yabanı dil atölyemizde yabancı dil eğitimleri.

-Merkezi Isıtma Sistemi

Merkezi ısıtma sistemi ile herkese aynı ayrıcalıkta hizmet sunuyoruz

-Çamaşırhane Hizmeti

Çamaşırhane hizmetimizde kıstas aldığımız hijyen ve kalitedir.t

-Çalışma Odaları

7/24 Açık olan etüd odaları; öğrenciler kendi ihtiyaçlarına yönelik odalardan birini seçebilir, ve orada diledikleri gibi çalışabilirler.

-7/24 Aktif Güvenlik ve Kamera Sistemi

7/24 aktif güvenlik ve kamera sistemiyle misafirlerimizin güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz.

-Eğlence Salonlar ve Sinema Salonları

Siz değerli misafirlerimize aradığınız herşeye kolayca ulaşabileceğiniz bir yaşam alanı oluşturduk.

-Kat ve Daire Temizlik Hizmetleri

Periyodik bir şekilde görevlilerimiz tarafından hızlı ve güvenli temizlik hizmeti verilmektedir.

-Her Mevsime Uygun Teras/Kafeterya

Her mevsim dostlarınızla eğlenceli sohbetler geçireceğiniz yenilikçi mekanlar sunuyoruz

-Tam Donanımlı Çizim Atölyesi

Mimarlık, Moda Tasarım okuyan öğrencilere özel olarak tasarlanmış olan bu odada, mimari çizim masaları bulunmaktadır.

-Resepsiyon

Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını, istek ve şikayetlerini karşılayacak yurt sorumluları 7/24 resepsiyon bankosunda bulunmaktadır.

-Kişisel Öğrenci Deposu

Öğrenciler alt kattaki özel depo alanına, sürekli olarak kullanmadıkları eşyalarını muhafaza edebilirler.

-Üniversite Kayıt Dönemi Ücretsiz Konaklama

Kayseri'ye üniversite kaydına gelen velilerimiz ve öğrencilerimiz kayıt olma şartı aranmadan kahvaltı dahil KAYSERİ REZİDANS'TA ÜCRETSİZ konaklayabilirler.