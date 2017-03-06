Kayseri Şeker çiftçi eğitimleri Çandır, Yenifakılı ve Yenipazar’da yapıldı

2017-2018 kampanya döneminin eğitim konusu çiftçinin pancar tarımından daha çok kazanması yanında milli ekonomiye de katkı sağlamak adına şeker pancarının sökümü ve söküm sonrasındaki pancardaki şeker oranının silolarda bekleme anında yanıp kaybolmasını engellemek için randevulu söküm ve tesellüm oldu. Hafta sonunda Yenipazar, Yenifakılı ve Çandır bölgelerinde yapılan eğitim toplantılarına çiftçilerin yanı sıra ilçe protokolleri ve STK temsilcilerinin de yoğun ilgileri oldu. Kayseri Şeker tarafından Çandır Bölgesindeki Çiftçi Eğitim Seminerinde konuşan Çandır Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar; “Tarımı gelişen tekniklere uygun yapmak suretiyle dünyada ithal eden ülke değil ihraç eden ülke haline gelmeliyiz” dedi. Baycar konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Bölgemiz tarım bölgesi, bu bizim kaderimiz. Bunu nasıl yapacağımız bizim elimizde olan bir şey. Yıllarca maalesef tarım ülkesi olmamıza rağmen tarımı alelade yaptık. Çandır Boğazlıyan, Çayıralan bölgesinde verimli topraklar olmasına rağmen çok verimli teknikler kullanılmadığı için verimli bir ürün elde edilemedi. Fakat son yıllarda işi en güzel teknikleri ile yapmaya başladık. Arazilerimizin toprak analizi yaptırmak suretiyle uygun gübre yanında sulama tekniklerinin de en gelişmiş yöntemlerini uygulamak suretiyle tarımda 2023 vizyona sahip olarak dünyada söz sahibi olabilir, hatta tarımda ithal eden değil ihraç eden bir ülke olabiliriz. Bu noktada Kayseri Şeker Fabrikası ve Kayseri Pancar Kooperatifine büyük görev düştüğü inancındayım. Bölgemizde tarımsal hasılatın Kayseri Şeker’in girişimleri ile birlikte etkin olacağını düşünüyorum. Şeker pancarı tarımına yoğun ilgi gösterilen bölgemizde münavebe yıllarında ekilecek nohut vb. ürünlerle ilgili olarak Kayseri Şeker tarafından çalışma başlatılmasından dolayı da memnuniyetlerimizi bildirirken, ürün çeşitliliği konusunda devletimizin bütün imkanları ile çiftçimizin ve bu konuda gayreti olan her kurum, kuruluşun yanında olduğumuzu bildiririm.”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, pancar sökümü ve tesellümü hakkında yapılan çalışmaları anlattığı konuşmasının sonrasında Kayseri Şeker'in yüzde 10’luk hissesinin Varlık Fonuna devrolunması ile ilgili olarak “Varlık Fonu Kayseri Şeker'in gücüne güç katmıştır” dedi. Başkan Akay ayrıca Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası olarak 63. Kampanya Dönemi ile ilgili olarak başlatılan çalışmalar hakkında da çiftçileri bilgilendirdi.

Çiftçi Bilgilendirme Toplantılarına; Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Argun, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak, Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri; Hurşit Dede, Turan Kaya, Abdulkadir Güneş, Halis Lektemur, İsmail Avşar, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayafun Öner, Genel Müdür Yardımcıları Osman Canıtez, İsmail Gedik, Hulusi Yüksel ve diğer yetkililer de katıldı.