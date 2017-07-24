Kayseri Şeker Meclis Başkanını tarihi mekanda ağırladı

Şeker gölündeki programa, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Gurup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekillerinden Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İl Müftüsü Şahin Güven, ERÜ Rektörü Muhammet Güven, Develi Kaymakamı Murat Duru, İl Protokolü, önceki dönem Milletvekillerinden Yaşar Karayel, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, Birlik Vakfı Başkanı Mehmet Adıgüzel, MTTB ve Birlik Vakfı yöneticileri katıldı.

Tarihi mekan ve kazı çalışmaları hakkında Meclis Başkanını ve misafirleri bilgilendiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, misafirlere Şeker gölü etrafında süren kazı ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Akay, “Sultan Hanlarının kurucusu Alâeddin Keykubat döneminde Başşehir Konya olmakla birlikte yazlık sarayını burada inşa etmiş ve yazları burada yaşamıştır. Kenarında bulunduğumuz Şeker gölünün doğusunda Keykubat sarayının kalıntıları bulunmaktadır.

Ne yazık ki bu saray yapıldıktan sonra 20-25 yıl kullanılabilmiş ve yine ne yazık ki bu büyük sultan bu sarayda yakınları tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. Bu olaydan kısa bir süre sonra 1243 yılında Kayseri’yi işgal eden Moğollarca yakılmış yıkılmış, yaklaşık 770 yıl önce yıkılan ecdat yadigarı tarihi ve kültürel mirasımızla ilgili olarak 2014 yılında Kayseri Şeker olarak sondaj çalışması izni alınmıştır ve bu çalışma başlatılmıştır.

Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden hocalarımız arkeolojik çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu çalışma önemli ve anlamlıdır. Çünkü bu çalışma Kayseri’mizde Türk-İslam tarihi ve Türk sarayları için yapılan ilk ve tek çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Bu çalışmaya Kayseri Şeker olarak bizler başlatmanın ve destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca Kayseri Büyük Şehir Belediyemiz de aynı çalışmaya önemli destek sağlamaktadır” diye konuştu.

Kayseri Şeker’i 6 buçuk yıl öncesinde iflasın eşiğinde iken 10 bin çiftçisine gelir sağlayan bir kuruluş haline getirdiklerini belirten Başkan Hüseyin Akay, “Aynı zamanda son 3 yıldır Kayseri’de açık ara vergi rekortmeni olan bir örnek şirket haline gelmiştir. Kayseri Şeker’in bu başarıları, hisselerinin yüzde on’luk kısmının Varlık fonuna alınması suretiyle taçlanmıştır” dedi.

Program plaket takdimi ile sona erdi.