KAYSERİ ŞEKER, POLİS MERKEZİ YAPTIRACAK

İl Emniyet Müdürlüğü’nün ihtiyacı doğrultusunda yaptırılması planlanan 5 hizmet binasından bir tanesini yapımını Kayseri Şeker Fabrikası üstlendi.2018 yılı içerisinde bitirilmesi planlanan hizmet binasının protokolü Valilikte imzalandı.Törene Vali Süleyman Kamçı, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.Vali Süleyman Kamçı yaptığı konuşmasında " Güvenlik bizim için en önemli, başta gelen görevimiz. İnsanlarımız için ne kadar değerli önemli şeyler varsa burada en önemlisi de insanların güvenliğini sağlamak konusunda hassas olmak. Polisimiz, jandarmamız 24 saat gece gündüz çalışıyor. Amacımız vatandaşın güvenliğini, karakolla olan işlerini yapılmasını sağlamak. O anlamda Şeker yönetim kuruluna, üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise "Kayseri Şeker’in pancar ekicilerine ve çiftçilerin en iyi ve başarılı bir şekilde gelirlerini artırmaya gayret ettiği gibi aynı çerçevede en yüksek geliri sağlayarak en yüksek karı sağlayarak devletimize de en yüksek vergiyi verme noktasına geldi. Bundan da gurur duyuyoruz. Tabii Kayseri Şeker Fabrikasının aynı zamanda sosyal sorumluluklarının olduğunun da bilincindeyiz. Bu çerçevede de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. İlimizde Emniyet teşkilatımızın bina konusunda ihtiyaç olduğunu biliyoruz. İnşallah en kısa zamanda hizmete sokulması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Konuşmaların ardından taraflar hazırlanan protokolü imzaladılar.