Kayseri Şeker’de GES yatırımları sürüyor



Kayseri Şeker, ilk Güneş Enerji santralini 2014 yılında Kayseri-Kocasinan İlçesi Süksün bölgesindeki atıl durumdaki kantar arazisine kurdu. 2016 yılında aynı bölgeye ikinci Santrali kuran Kayseri Şeker 2017 yılında Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Devecipınar köyü ve Yenifakılı İlçesindeki kantar arazilerine de güneş enerji santrallerini kurmak suretiyle bünyesine 4 adet GES dahil etmeyi de başardı.



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 500 kilovat gücündeki ilk santralleri 2014'te Süksün bölgesinde atıl durumdaki pancar alım sahasına kurduklarını, bu tesise ilave olarak 1 Megavat gücündeki Süksün GES-2 santralinin 2016 yılı şubat ayında devreye alındığını belirtti.



Başkan Akay; 2017 yılı yatırımları kapsamında ise Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Devecipınar köyü ve Yenifakılı İlçesine de her biri 1 Megavat gücündegüneş enerji santrallerin kurulduğunu, bu iki santralin de üretime geçmesi ile birlikte dört tesiste toplam yaklaşık olarak yılda 5 Milyon kilovat saat elektrik enerjisinin üretilmesinin hedeflendiğini, bu tesislerde 12 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

İHA

