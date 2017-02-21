KAYSERİ-ŞEMDİNLİ KARDEŞLİK HATTI

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kayseri Okulları Müdürü Kemal Nakipoğlu, Hakkari Şemdinli’deki bir mezra ilkokulunu “kardeş okul” ilan etti. 100 öğrencinin tamamına sıfır bot ve mont gönderen Nakipoğlu şimdi de okul kütüphanesi oluşturmak için kolları sıvadı.

21 Şubat 2017 Salı 11:41