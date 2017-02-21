KAYSERİ-ŞEMDİNLİ KARDEŞLİK HATTI

Her şey Şemdinli Gelişen Köyü Uslu Mezrası İlkokulu Müdürü Mehmet Hertos Avcı’nın Kayseri’de sosyal medya aracılığıyla tanıdığı birisine okulun ve öğrencilerin sıkıntılarını dile getirmesiyle başladı. Bu kişi durumu eğitimci-siyasetçi-iş adamı ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kayseri Okulları Müdürü Kemal Nakipoğlu’na bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Nakipoğlu ilk etapta öğrencilerin tamamına bot ve mont yolladı.
Çocukları ısıtan yardım
Kargoyla gelen kolileri sevinçle açan Müdür Avcı da öğrencileri giydirirken yaşadıkları mutluluğu sosyal medya hesaplarından fotoğraflarla paylaştı. Telefonla görüştüğümüz Mehmet Hertos Avcı şunları söyledi;
“Sağolsun, Kemal bey hemen beni aradı. Sıkıntı ve ihtiyaçları anlattık. Adres istedi. Bir ay içinde kargolar geldi. Şu karın, kışın ortasında doğrusu çok makbule geçti. Kendisine ve durumu ona ileten Kayseri’deki duyarlı kişiye çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.”
Evli ve üç çocuk babası olduğunu, mezranın Şemdinli’ye 47 km. uzakta olduğunu, evine ancak hafta sonları gidebildiğini kaydeden Müdür Avcı, kendisi dahil 5 öğretmenin de sözleşmeli olduklarını ve ayda 1000 lira maaşla geçinmeye çalıştıklarını, kendisinin de 1999 yılından beri sözleşmeli olarak görev yaptığını belirtti.
Kırtasiye, test ve kitap ihtiyacı
Avcı, şu anda sadece defter, kalem gibi kırtasiye ürünleri, 4. sınıfa kadar testlere ve hikaye kitaplarına ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Görüştüğümüz Kemal Nakipoğlu, "Yardım talebini alır almaz hemen organize olduk ve çocuklarımızın eksiklerini tespit ederek ihtiyaçlarını aldık. Kısa sürede bu ihtiyaçlarını onlara ulaştırdık." dedi.
Bu okul ile sürekli irtibat halinde olacaklarını belirten Nakipoğlu, "Okulu kardeş okul ilan ettik ve ileride bu okula bir kütüphane kuracağız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onları geleceğe hazırlamak için, vatana millete faydalı bir birey olabilmeleri için hassasiyet göstermemiz lazım." diye konuştu.
Haber: Ufuk Çamdal