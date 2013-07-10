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Kayseri Sıcaktan Kavruluyor

Kayseri’de, Ramazan ayının başlamasıyla sıcaklardan bunalan vatandaşlar park ve camilere giderek serinledi.

Kayseri Sıcaktan Kavruluyor
Ramazan ayının başlamasının ardından aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için park ve camilere akın etti. Kayseri'de 40 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarına dayanamayan vatandaşların bir çoğu parklardaki ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih ederken, bazı vatandaşlarda klimalı ve serin camilerde serinlemeyi ve uyumayı tercih etti.
Parklarda ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih eden vatandaşlar, “Havaların çok sıcak olması nedeniyle arkadaşlarımızla parka geldik. Burada serinliyoruz. Oruç tutmakta zorlanmıyoruz ama sıcaklar bunaltıyor” dedi.
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