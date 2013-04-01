Kayseri-Strasbourg Çalıştayı Sona Erdi

Avrupa Konseyi'nin kuruluş kararının imzalandığı salonda gerçekleşen resepsiyona; Türkiye'nin Strasbourg Başkonsolosu Serdar Cengiz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi temsilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz Ortaköylüoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan, Strasbourg Belediyesi'nden başkan yardımcıları ve bürokratlar, Türk-Fransız İşadamları Derneği (UNEFT) Başkanı Murat Ercan başta olmak üzere Fransız, Alman ve Türk öğretim görevlileri, Fransız Mimarlık Fakültesi'nden ve Kayseri'den öğrenciler katıldı.

Resepsiyonda çalıştayın sonuç bildirgesi açıklanırken aynı zamanda Türk ve Fransız öğrencilerce yapılan ortak çalışmalar sergilendi.

Ayrıca Kayseri ile Strasbourg arasında Ekim 2010'da imzalanan işbirliği protokolü de resepsiyonda değerlendirildi ve tarihi dokunun korunması, toplu ulaşım, kültür-sanat ve sosyal faaliyetler başta olmak üzere önümüzdeki süreçte yapılması planlan ortak çalışmalar ele alındı.