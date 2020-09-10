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Kayseri Tabip Odası Başkanın İsyanı Türkiye Gündeminde

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, şehirde korona virüs vakalarının kontrolden çıktığını söyledi ve tedbir almayan yöneticileri istifaya davet etti.

Kayseri Tabip Odası Başkanın İsyanı Türkiye Gündeminde
Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, şehirde korona virüs vakalarının kontrolden çıktığını söyledi ve tedbir almayan yöneticileri istifaya davet etti.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, "Yöneticiler insiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri'de salgın kontrolden çıktı. Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak. Ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödüyor" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Şahin şu ifadeleri kullandı:

* Yönettiği şehir için sorumluluk alamayanlar koltuklarını hemen terk etsin.

* Her gün stres altında harap, bitap çalışan sağlıkçıların, korunduğu halde hastalığı kapanların, ihtiyacı olduğu halde hastaneye yatırılamayanların vebalini nasıl taşıyacaksınız?

* Yöneticiler insiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri'de salgın kontrolden çıktı. Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak.

* Ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödüyor.

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