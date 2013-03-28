Kayseri Tarım Fuarı Açıldı

Türkiye'de sektöründe 3'üncü konumda bulunan fuarın açılışında konuşan Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Türkiye'nin geleneksel tarımdan modern tarım yöntemlerine geçmesi gerektiğini ifade etti. Modern tarım alet, makina ve ekipmanlarının çiftçilerle tarımla uğraşan kişilere tanıtılması noktasında fuarların büyük önem taşıdığını belirten Vali Yılmaz, ''Ben de bir çiftçi çocuğu olarak tarımın bu ülke için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Kayseri'nin tarıma elverişli bir yapısı var. Bu yapıyı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de iyi değerlendirmeliyiz'' diye konuştu.

Fuarın açılışında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Kayseri'nin sanayi şehri olarak bilindiğini ama aslında tarım konusunda da iyi bir yere sahip olduğunu bildirdi. Kayacan, Kayseri'nin tarımla ilgili potansiyelinin bilinmediğini, bu potansiyelin tanıtılması ve iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, ''Kayseri, kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 1'inci, ay çekirdeği üretiminde ise 5'inci sırada. Türkiye'deki elma üretiminin yüzde 5-6'sı da Kayseri'de yapılmaktadır. Denizi olmayan Kayseri alabalık üretiminde ise çok iyi bir yere gelmiştir'' dedi.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü de, Türkiye'nin ve Kayseri'nin kalkınması için tarım ve hayvancılığa önem verip, bu konudaki potansiyelini iyi değerlendirmesi gerektiğini bildirdi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan ise fuarların, modern tarım araç, gereçleri, alet ve makinalarının tanıtımı için çok iyi fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Vali Şerif Yılmaz tarafından açıldı. Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın 25 bin metrekarelik alanda düzenlendiği ve bu yıl fuara 900 firmanın katıldığı bildirildi. Fuardaki stantları gezen Vali Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı.

Fuara getirilen Sivas Kangal ve Aksaray malaklısı cinsi köpekler, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Bazı ziyaretçiler, köpeklerin resimlerini çekti. Köpeklerin yavruları ile, meyve fidanları, çicek, tohum ve yöresel yiyecekler satışa çıkarıldı. Üç ayrı bölümde oluşan fuar alanında, süt sağım makinaları, traktör, römork, pulluk, biçer döver, ilaçlama pompaları, tohum, gübre gibi ürünler sergileniyor.

Fuarda ziyaretçilere sucuk ekmek ve balık ekmek dağıtıldı.