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Kayseri Valisine Tam Not

Cıvıklı fırınında Ali Nalbant Ustanın daveti üzerine Cıvıklı pişirme maharetini sergileyen Vali Şerif Yılmaz Usta önlüğünü takıp fırında kürek tutma konusunda becerisini Develi’de gösterdi.

Kayseri Valisine Tam Not
   Cıvıklı pişirme ustalığında önemli olan,kürek tutma,cıvıklıyı fırından çıkartma,fırına cıvıklının atılışı,kesme ve servis konularında tam not alan Vali Şerif Yılmaz fırında pişirdiği Cıvıklıyı Kaymakam Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Recep Özkan ve beraberindeki heyete  ikram etti.

     Develi İlçe ziyaretlerinde Ak Parti Gurup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulunan  Prof.Dr.Musa Hakan Asyalı, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reşit Özkanca,Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Fahrettin Keleştemur da Develi ziyaretlerinde Cıvıklı pişirme için ocak başına geçerek maharetlerini göstermişlerdi.

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