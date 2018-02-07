Kayseri ve İzmir TB işbirliği yapacak

İTB’nin ulusal ve uluslararası alanda tarım ve gıda ürünleri ticaretinin geliştirilmesi amacıyla oluşturduğu elektronik alım-satım platformu E-Commodity Bazaar Emtia Alım - Satım Portalı’nda işbirliği yapacaklarını ifade eden KTB Başkanı Şaban Ünlü, “ Bu sayede Borsamız üyelerinin elektronik ticaret kapasitelerini arttırmayı hedefliyoruz. Bu projelerinden dolayı İzmir Borsamızı tebrik ediyoruz” dedi.Başkan Ünlü, Kayseri Ticaret Borsası olarak, üye firmaların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “ E-Commodity Bazaar Emtia Alım - Satım Portalı ile üyelerimiz ürünlerini tanıtabilecek ve alım-satım işlemleri için farklı firmalar ile işbirliği yapma imkânlarına sahip olabilecek. Kayseri gibi ekonominin oldukça gelişmiş olduğu bir şehirde, firmalarımız yeni nesil eloktronik ortamda da rekabet edebilme kapasitelerini arttırmaları gerekiyor. Bu bağlamda İzmir Ticaret Borsası ile imzaladığımız protokol çok önemli ” diye konuştu.AGROEXPO Fuarı dolayısıyla İzmir'de bulunan KTB Başkanı Şaban Ünlü, Başkan Yardımcıları Fahrettin Çalışkan, Mehmet İştahlı, Yönetim Kurulu üyesi Bekir Çizmeli, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Onay ve Meclis üyelerine Borsa faaliyet ve projeleri hakkında bilgilendirici sunum yapıldı. Sunumun ardından KTB heyeti pamuk ve üzüm işlem salonlarını gezerek seanslar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.