Kayseri'ye çok yakışacak

Köşk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Köşk Mahallesi’nin böyle güzel bir hizmete ihtiyaç duyduğunu belirtti ve yapılan yatırımdan dolayı Başkan Mustafa Çelik’e teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında 2016 yılında sadece büyük projelere 550 milyon TL harcadıklarını ifade ederek yapılanları dile getirdi.

Kısa süre önce 2017 projelerini kamuoyuna tanıttığını hatırlatan ve bu projelerin tamamının Kayseri’ye çok yakışacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, her hafta birkaç projenin temelini atacaklarını söyledi. Yeni dönemde de önceliklerinin insana yatırım olduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Köşk Mahallesi’nde yapacağımız sosyal yaşam merkezi gibi toplumun her kesimine hitap edecek projelerimiz var. Cuma günü de Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nin temelini atacağız. Talas ilçemize de en kısa sürede yer teminini yaparak benzer bir projeyi inşa edeceğiz. Pınarbaşı ve İncesu ilçelerimize kadın ve gençlik merkezi, kent merkezine engelsiz yaşam merkezi, mola evleri, yeni okullar, yeni kütüphaneler yapacağız. Bu projelerin büyük çoğunluğunu bu yıl içerisinde bitiririz” dedi.



20178’yi ulaşım yılı ilan ettiklerini belirterek, ulaşım, toplu taşım, alt yapı ve yeşil alan projelerini de açıklayan Başkan Mustafa Çelik, konuşmasında Köşk Mahallesi halkına da bir müjde verdi. Başkan Çelik, Talas-Anayurt’tan-Erkilet’e uzanacak raylı sistem hattının Gültepe Bulvarı’ndan geçeceğini söyledi ve bölge halkının raylı sistem konforundan faydalanacağını kaydetti.



Köşk Mahallesi’ne yapılacak olan Sosyal Yaşam Merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “Bu projemiz 4 bin 310 metrekare inşaat alanına sahip bir tesis olacak. Sosyal Yaşam Merkezinde erkekler ve bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere iki adet yüksek teknolojili 17 metreye 10 metre ölçülerinde yüzme havuzu bulunacak. Erkekler ve bayanlar için saunalar ve her biri 250 metrekare büyüklüğünde iki ayrı fitness-aerobik salonu yer alacak. Bölgemizdeki bayanlar ve erkekler artık hem fitnes salonunda hem de yüzme havuzunda rahatça spor yapma imkanına kavuşmuş olacaklar. Sosyal Yaşam Merkezi’nde ayrıca 10 derslikli kurs merkezi bulunacak. Anadolu’da marka haline gelen KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, bu derslikler vasıtasıyla isteyene hobi kursları verecek, isteyeni ise farklı branşlarda meslek sahibi yapabilecek. Bu dersliklerde ayrıca Genç KAYMEK tarafından çocuklarımıza eğitim desteği de sağlanacak. Sosyal Yaşam Merkezi’nde bunların yanı sıra fuaye ve sergi alanları, kafeterya ve sosyal alanlar, kreş, internet salonu ve oyun salonu da bulunacak. Bayanlarımız yaşı küçük çocuklarını kreşe, yaşı büyük çocuklarını oyun salonu ya da internet salonuna bırakarak güvenle sosyal imkanlardan yararlanabilecek. Sosyal Yaşam Merkezimiz 5 milyon 300 bin liraya mal olacak” dedi.



Sözlerinin sonunda 16 Nisan’da yapılacak referanduma da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Bir taraftan, bizi bölmeye çalışanlara, ülkemizin üzerinde hesap yapmaya heveslenenlere, bir takım şer güçlere ve hain işbirlikçilerine karşı yılmadan ve yorulmadan mücadele edeceğiz bir taraftan da hiç kimsenin karıştıramayacağı güçte bir ülke olmak için üzerimize düşeni yapıp çok çalışacağız. Şer güçlerin ve hainlerin önünü inşallah 16 Nisan’da yapacağımız anayasa değişikliği ile tamamen keseceğiz. İnşallah, Ülkeler arasındaki yarışta güzel yurdumuzu şaha kaldıracak olan anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi için, şehrimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için, huzurumuz için, güvenliğimiz için, aydınlık bir Türkiye için bir ve beraber olarak güçlüce ve sonuna kadar EVET diyeceğiz. Kayseri halkının sağduyusuna her zaman güvendik, bundan sonra da güvenimiz tamdır” diye konuştu.







Temel atma töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de 16 Nisan’da yapılacak referandumun bir rejim değişikliğini değil sistem değişikliğini getirdiğini söyledi. Karayel, sistem değişikliğinin Türkiye’nin önünü açacağını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin Kayseri’yi Türkiye’de marka haline getirdiğini belirtti ve “Yaptıkları çalışmalarla hepimizin gurur oldular” dedi. Tamer, bu yatırımların sürmesini temenni etti ve sosyal yaşam merkezinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Süleyman Kamçı da konuşmasında yatırımların en kıymetlisinin insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, “Bu kapsamda insanların ailece vakit geçirebilecekleri bir tesis yapılıyor. Büyükşehir Belediyemizin vatandaşa daha kaliteli hizmet sunabilmek için yaptığı yatırımların şehrimizin kalitesini de artıracağını düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Köşk Sosyal Yaşam Merkezi’nin temeli İl Müftü Yardımcısı Galip Koçer’in dualarıyla atıldı.