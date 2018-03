Kayseri'ye objektif bakış

Canon Avrasya Kayseri-Kapadokya Fotoğraf Turu kapsamında Kayseri'ye gelen fotoğrafçılar Erciyes’e de çıktı. Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin fotoğrafladıktan sonra Erciyes’te çekimler yapan fotoğrafçılar Kayseri ile ilgili övgü dolu sözler sarf ettiler.



"Kayseri, Türkiye için önemli bir şehir”

Fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral, "Ülkemiz çok zengin; ama bazı şehirlerimiz daha da zengin. Hem yerel kültürü, tarihi; hem korunan kültürü ve doğası. Bunu değerlendiren doğru anlayışlar burada var. Kayseri, Türkiye için önemli bir şehir. Şu anda, Erciyes'in yamacında, Tekir Bölgesi'nde kış sporları yapan insanların buluşmasını görüyorum. Aynı zamanda gastronominin de özelliklerini görüyorum. Kayseri sadece Erciyes ve onun yamacındaki kardan ibaret değil. Bu bölgedeki eski sulak arazilerle doğanın bize vermiş olduğu bir miras var. Bunun koruması da çok önemli. Mesela, ben burada yılkı atlarıyla buluştum. Şu anda dünyada fotoğraf tutkunlarının en çok aradığı olayı biz Kayseri'de yaşıyoruz. Sabahleyin dünyanın yine en önemli cennetlerinden birisi olan saz cennetindeydik. Burada sazla yaşamlarını sürdüren insanların, yaşamlarına tanık olduk. Bütün bunlar doğru ölçeklerle yapılıyor. Umarım hep böyle devam eder. Bizden sonraki kuşaklara da daha iyi bir şekilde devrederiz" dedi.



"Kayseri’deki hazinenin kıymetini bilmeliyiz”

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven ise, "Kayseri benim çok sevdiğim bir bölge. Sıklıkla da geliyorum. En son bundan 1 ay önce yine Erciyes Fotoğraf Festivali için gelmiştim. Bugün yine buradayız. Kayseri, hem gastronomi turizm açısından çok önemli, hem doğa turizm açısından çok önemli hem de tarihi açıdan çok enteresan. Dolayısıyla tüm bunların bir arada oluşu biz fotoğrafçılar için bulunmaz bir nimet. Bu hazinenin kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buraya erişemeyen ya da burayı bilmeyen insanlara, burayı en doğru şekilde, hak ettiği şekilde tanıtmak gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Kayseri, gezginler için de önemli bir değer”

Nuri Çorbacıoğlu da, "Canon Avrasya'nın her yıl düzenlediği lansman gezisi için bu yıl Kayseri'ye güçlü bir ekiple gelindi. Coşkun Aral, Mustafa Seven, Ahmet Erdem gibi önemli isimler var. Cuma, cumartesi ve pazar günleri Kayseri'yi birlikte keşfettik. Bu keşif sırasında önce yılkı atlarına gittik. Fotoğrafçıların gözde mekanlarından birisi olan ve artarak devam edecek yılkı atlarını fotoğrafladık. Tabii ki gelen misafirlerimize Kayseri tatlarını sunduk. Küçük bir Kapadokya turu yaptık ve bu turdan sonra Sultan Sazlığı'nda gün batımını izledik. Pazar günü de Erciyes Kayak Merkezi’ne geldik. Son dönemde dünyadan ve Türkiye'den fotoğrafçılar Kayseri'yi tercih ediyorlar. Bu geziler diğer gezginleri ve diğer seyahat severleri de buraya yönlendirecektir. Çünkü, sadece fotoğrafçılar için değil, gezginler için de Kayseri önemli bir değer" şeklinde konuştu.

Canon Türkiye Ürün Uzmanı Mert Gündoğdu ise, "Üç günden beri Kayseri'deyiz. Basın mensubu arkadaşlarımız ve fotoğraf duayenleriyle beraber çok güzel zaman geçirdik. Erciyes harika. Ben hayatımda hiç kayak yapmadım. Çok merak ediyordum. İnsanlar gerçekten çok eğleniyor. Çok güzel bir ortam var burada. Mutlaka herkes Erciyes'e gelsin" diye konuştu.

