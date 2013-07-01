Yapımı ve taşıma işlemlerinin bitmesinin ardından Kayseri Adalet Sarayı’nda hizmet verilmeye başlandı. 2 yıldır süren inşaatın bitmesinin ardından Kayseri Adliyesi’nden taşınan dosya, bilgisayar, masa gibi malzemeler yeni binaya yerleştirildi. Vatandaşlar da yeni binanın görüntüsünü ve içeriğinin hoş göründüğünü ifade etti.
Kayseri Yeni Adliyesi Hizmet Vermeye Başladı
Kayseri Adliyesi yeni binasında vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
01 Temmuz 2013 Pazartesi 17:26
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