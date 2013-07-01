Kayseri Yeni Adliyesi Hizmet Vermeye Başladı

Yapımı ve taşıma işlemlerinin bitmesinin ardından Kayseri Adalet Sarayı’nda hizmet verilmeye başlandı. 2 yıldır süren inşaatın bitmesinin ardından Kayseri Adliyesi’nden taşınan dosya, bilgisayar, masa gibi malzemeler yeni binaya yerleştirildi. Vatandaşlar da yeni binanın görüntüsünü ve içeriğinin hoş göründüğünü ifade etti.