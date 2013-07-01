Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri Yeni Adliyesi Hizmet Vermeye Başladı

Kayseri Adliyesi yeni binasında vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Kayseri Yeni Adliyesi Hizmet Vermeye Başladı
Yapımı ve taşıma işlemlerinin bitmesinin ardından Kayseri Adalet Sarayı’nda hizmet verilmeye başlandı. 2 yıldır süren inşaatın bitmesinin ardından Kayseri Adliyesi’nden taşınan dosya, bilgisayar, masa gibi malzemeler yeni binaya yerleştirildi. Vatandaşlar da yeni binanın görüntüsünü ve içeriğinin hoş göründüğünü ifade etti.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.