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Kayseri Yeraltı Çarşısında İntihara Kalkıştı

Kayseri’de bir alışveriş merkezinin tuvaletinde bileğini kesen genç kadın, 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kayseri Yeraltı Çarşısında İntihara Kalkıştı
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Yer Altı Çarşısı’nda bulunan bayanlar tuvaletinde, vatandaşların bir bayanın bileklerini keserek intihar ettiği ihbarında bulunduğu öğrenildi. İhbar sonrasında olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan N.A. isimli bayan polis ve özel güvenlikçilerin de yardımı ile ambulansa konuldu.
Sol bileğini kestiği öğrenilen N.A.’nın Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, konu ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.(İHA)
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