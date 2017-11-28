Kayseri yetime sahip çıkıyor

HSBYKV projesi Kayseri’de koordinatörlük sistemi ile yürütülüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesini tanıtmak ve yaygınlaştırmak için proje koordinatörleri ile toplantılar yapıyor. Talas ve Melikgazi ilçelerindeki okul koordinatörlerine yönelik toplantılardan sonra, Kocasinan İlçe Milli Eğitim okul koordinatörleri Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir araya geldi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Uzunkoca, Eğitim- Bir- Sen Kocasinan İlçe Başkanı Ali Çakmak, Kayseri İHH proje sorumlusu Musa Yılmaz ve yaklaşık 250 koordinatör öğretmen katıldı.

“Değerlerimizi kazandırmalıyız”

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu, projenin insani sorumluluğun bir yansıması olduğunu belirterek; “ Çocuklarımız, gençlerimiz gün geçtikçe bencilleşiyor, elindekini paylaşmak istemiyor. Doğru, güzel davranışlar küçük yaşlarda kazandırılır. Bir arkadaşım anlatmıştı, babası küçükken bir dilenci görüyor, kendisine para veriyor, haydi şunu amcaya ver, diyor. Arkadaşım şimdi diyor ki ‘Babam bana vermeyi, yoksulu gözetmeyi öğretmiş o yaşlarda.’ diyor. İşte bizler de okullarda, değerler eğitimi kapsamında bu projeyi önemsiyoruz. Milli Eğitim bakanlığımız bu projeye 5 yıldır destek veriyor” açıklamasında bulundu.

Malkoçoğlu ayrıca “Okul koordinatörleri okulunda bu projeyi öğretmenlere, öğrencilere anlatsın. Bizler AR-GE birimimiz aracılığıyla projeyi takip ediyor, tanıtım ve yaygınlaştırma konusunda destek veriyoruz.” dedi.

Yerli yetimler unutulmuyor

Kocasinan İlçe Koordinatörü Enes Durmuş ise, projenin içeriği ve işleyişi, idarelerin ve okul koordinatörlerinin bunu nasıl yapacağı konusunda bir sunum yaptı.

Durmuş, yerli yetimlerin de unutulmadığını belirterek “bu proje ve hamilik sistemi ile sadece yabancı yetimlere değil, Türkiye’deki yetimlere de bakılıyor. Sadece Kayseri’de sponsorluk-hamilik sistemi ile 650 Kayserili, 310 Suriyeli ve 92 Doğu Türkistanlı yetime destek veriliyor.” dedi.

Kurum Haberi



