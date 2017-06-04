Kayseri yine sallandı

Kayseri'de son 12 saatte 1,8 ila 2,9 ve son olarak 3.3 şiddetinde 6 deprem meydana geldi.

Merkez Kocasinan ilçesi Molu Mahallesi merkezli ilk deprem, gece saat 23.46'da 2,9 şiddetinde yaşandı. Son 12 saatte 1,8 ila 2,9 şiddetinde 4 sarsıntı daha oldu. Akşam 17.33 sıralarında ise 3.3 şiddetinde yaşanan deprem paniği arttırdı.

Depremlerin hasara yol açmadığı öğrenildi.



Mahalleli şaşkın

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin ölçümlerinde önceki geceden beri 5 kez meydana gelen depremin merkez üssü olan Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesi sakinleri, sarsıntıların şaşkınlığını yaşıyor. Mahalle Muhtarı Derviş Araslan, "Depremin ilki gece saat 23.45'te oldu. Eşim sedirde ben ise kanepede yatıyordum. İyi bir sarsıntı oldu ve eşime 'galiba deprem oluyor' dedim. İkinci sarsıntı ise sahur vakti oldu" dedi. Muhtar Araslan, ikinci sarsıntı sonrasında mahallede herhangi bir can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığını kontrol ettiğini belirterek, "Çok şükür ki herhangi bir zararımız yok" dedi.

Köy sakinlerinden Yusuf Erhan ise, "Gece 23.45'te olan sarsıntıyı hissettik. Çocuklarım internetten baktılar ve depremin merkez üssü bizim Molu Mahallesi olarak görünüyordu. İkinci sarsıntıda ise sahurda yemek yiyorduk. Biz sadece bu ikisini hissettik. Sabah yine internetten kontrol ettiğimizde 5 defa sarsıntı olduğunu öğrenince şaşırdık" diye konuştu. En şiddetli deprem akşam saatlerinde Kayseri'de akşam 17.33 sıralarında yeni bir deprem daha meydana geldi. Bu dün geceden itibaren Kayseri'de yaşanan 6. yer sarsıntısı oldu. Kandilli Rasathanesi'nden aldığımız bilgilere göre yerin 5 km. derinliğindeki depremin şiddeti 3.3 olarak ölçüldü. Dün geceden itibaren Kayseri'de yaşanan bu en şiddetli depremin merkez üssünün yine Kocasinan Molu Mahallesi olduğu öğrenildi. Kayseri merkezde de hissedilen deprem paniğe yol açtı.

İHA-AA-Kayseri Gündem

