Kayseri'de 1 Mayıs Mehter Marşıyla Kutlandı

Dualarla devam eden 1 Mayıs kutlamasında konuşan Hizmet-İş Kayseri Şubesi Başkanı Halil Özdemir, "Biz, Karabük'ten, Taksim'den, Kayseri'den ve tüm Türkiye'den sesleniyoruz, 1 Mayıs, emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun" dedi. Konuşmasında, haklar için, özgürlükler için, demokrasi için, saygın bir iş için, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikte olduklarını anlatan Halil Özdemir, şunları söyledi: "Daha özgür, daha müreffeh, anaların ağlamadığı, ocakların sönmediği dünya lideri bir Türkiye için alanlardayız. Türkiye'nin barışı için ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için alanlardayız. Taşeronlaşmaya hayır dediğimiz için geçici işçilerin, mevsimlik işçilerin kadroya alınması için, iş kazalarının, güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın taşeronlaşmanın sona erdirilmesi için, işsizliğin azaltılması ve düşük ücret politikasına son verilmesi için alanlardayız. Kayıt dışı çalışmanın sonlanması için, örgütlenen işçilerin işten atılmaması için, iş cinayetlerinin son bulması için alanlardayız."

Özdemir, işçi hakları konusunda düzenlenmesi gereken isteklerini şöyle sıraladı: "Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunundaki barajların ve kısıtlamaların kaldırılması için, kısıtsız sendikal hak ve özgürlük talebimiz için 12 Eylül ve 28 Şubat başta olmak üzere tüm antidemokratik süreçlerde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için alanlardayız. Biz, özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik bir anayasa için; inanç ve düşünce özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz."