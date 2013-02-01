Kayseri'de 104 Esrar Yakalandı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi kavşağında şüpheli A.F’nin kullandığı Ankara plakalı araçta yapılan aramada 20 adet paket halinde üzeri şeffaf streç naylonlara sarılı vaziyette toplam daralı ağırlığı 104 kilo 126 gram gelen esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.
Şüpheli A.F. hakkında ''Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek'' suçundan adli tahkikata başlandığı kaydedildi. (iha)
Şüpheli A.F. hakkında ''Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek'' suçundan adli tahkikata başlandığı kaydedildi. (iha)