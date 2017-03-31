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Kayseri’de 11 kişi göreve iade edildi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden alınanlardan Kayseri’den 11 kişi Yeni Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerine iade edildi.

Kayseri’de 11 kişi göreve iade edildi
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Resmi Gazetede yayımlanan 688 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ülke genelinde 416 kişi görevlerine iade edildi.
Kararnameye göre Kayseri’den görevlerine iade edilenlerin isimleri şu şekilde:
Abdullah Gül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Savaş Alpay ve Prof. Dr. Halit Canatan, Kur’an Kursu Öğreticilerinden Kıymet Durak ve Ümüs Doğan, Hemşire Nesrin Esen Oturgan, İmam Hatip Ahmet Çetinkaya, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde görevli  Aylin Taş, Çakır Çetin, ve İlyas Doğan, Tabip Savaş Durmaz, Karayolları işçisi Yalçın Yaldız,
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
 
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