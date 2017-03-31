Kayseri’de 11 kişi göreve iade edildi

Resmi Gazetede yayımlanan 688 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ülke genelinde 416 kişi görevlerine iade edildi.

Kararnameye göre Kayseri’den görevlerine iade edilenlerin isimleri şu şekilde:

Abdullah Gül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Savaş Alpay ve Prof. Dr. Halit Canatan, Kur’an Kursu Öğreticilerinden Kıymet Durak ve Ümüs Doğan, Hemşire Nesrin Esen Oturgan, İmam Hatip Ahmet Çetinkaya, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde görevli Aylin Taş, Çakır Çetin, ve İlyas Doğan, Tabip Savaş Durmaz, Karayolları işçisi Yalçın Yaldız,

Haber: Ufuk ÇAMDAL



