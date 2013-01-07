Kayseri'de 146 Köy Yolu Kapandı

İl genelinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezinde 5 santimetreyi geçti. Etkisini yüksek kesimlerde daha çok hissettiren kar, özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle köy yollarında ulaşımda ciddi problemler yaşandı. İl Özel İdare Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, 146 köyün merkezlerle bağlantısı kesildi. Ekipler, yolların açılması için çalışmalara devam ediyor. Kenti diğer şehirlere bağlayan yollarda ise olumsuzluk yaşanmazken, sürücülerin tipi ve buzlanmaya karşı dikkatli seyretmesi istendi.



Şehir merkezinde de belediye ekipleri karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Karla kaplanan yaya kaldırımları ekipler tarafından temizlenirken, buzlanmaya karşı da yollar tuzlanıyor.



