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Kayseri'de 155 Polis İmdat Hattından Garip İstekler

Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 155 Polis İmdat hattına günde 3 bin 500 ihbar geldiğini bildirerek, “155 hattından yemek tarifi isteyenler, tüp siparişi verenler ve uyumayan çocuğuna masal anlatmamızı isteyenler bile var” dedi.

Kayseri'de 155 Polis İmdat Hattından Garip İstekler
Kayseri’deki basın mensupları ile bilgilendirme toplantısında bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, “Vatandaşın dışarıda gördüğü bir anormalliği bize bildirmesini istiyoruz. Bir vatandaşlık bilinci içinde bize bildirmeli” dedi. Yapılan bilgilendirmeler sonrasında bir ölümün veya bir yaralamanın önüne geçilebildiğinin altını çizen Aydın, “Eğer vatandaşlarımız gördükleri bir anormalliği bildirmezse ölümler olabiliyor, yaralanmalar olabiliyor” diye konuştu.
Kayseri’de 155 Polis İmdat hattına günde 3 bin ile 3 bin 500 civarında ihbar geldiğini söyleyen Aydın, “Bunların bir bölümü de gerçek ihbar değil. Vatandaşlardan bazıları arayarak yemek tarifi istiyor, tüp istiyor, çocuğu yatağa gitmediğini şikayet ederek çocuğunun yatağa gitmesi için korkutmamızı ve masal anlatmamızı istiyorlar. 155 Polis İmdat hattını meşgul ediyorlar. Gerçek manada ihbar yapılırsa en kısa zamanda olay yerine gidiyoruz. Eğer ihbar gerçek olmazsa diğer yere geç gitmek durumunda kalıyoruz” dedi.
Vatandaşların her birini fahri polis olarak nitelendirdiklerinin altını çizen Aydın, “Ulu Önder Mustafa Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Herkesin polisi kendi vicdanıdır.’ Herkes kendisinin, çocuğunun polisi olacak. En önemli suçlardan bir tanesi siber suçlardır. Vatandaşlarımızın canını yakan telefon dolandırıcılığıdır. Bize gelen ve dolandırıldığını söyleyen vatandaşlarımızın sayısının daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Vatandaşlar dolandırıldığını söylemekten hicap duyuyor. Burada vatandaşlarımıza şu mesajı vermek istiyoruz: Hiçbir zaman polis ve diğer kamu görevlileri vatandaşlarımızdan para istemez. Eğer bir polis vatandaşlarımızdan para istiyorsa, kontör istiyorsa bilsin ki bu yüzde yüz dolandırıcının mahiyetidir. Maalesef ilimizde de insanlarımız siber dolandırıcılar vasıtası ile de dolandırılıyorlar” diye konuştu.
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