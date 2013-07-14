Kayseri'de 1850 metre yol ve 9 köprü açıldı

Erenköy Çaybağları’nda düzenlenen törene Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bu mahallede seçkin ve he yönüyle müstesna bir çalışma yapılmış. Yapılacak çok iş var. Avrupa’yı aratmayan yerel yönetimler anlayışı var. Kayseri’nin nüfusu 1 milyonu aşmıştır. Türkiye’de 95 milyon kişiye elektrik hizmeti götürülmektedir. Yöneticiler arasındaki dayanışma çok önemlidir” diye konuştu.

Kayseri Valisi Orhan Düzgün de, “Şehir demek medeniyetin olduğu yer demektir. Kanalların insanların başına büyük dert açtığını biliyoruz. Bu nedenle ıslah edilen bu kanal önemli bir çalışmadır. Belediyemiz sadece ıslah çalışması ile kalmayıp vatandaşlarımızın sosyal alanda da rahat etmesine yönelik çalışmalar yapmıştır” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Yolumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Bahçeli ev burada gelişiyor. Burada yapılan bu hizmet çok önemli. Türkiye son 10 yılda güzel atılımlar yaptı. Bunun yanında Kayseri’de de gelişmeler oldu” şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Bu hizmeti paylaşmak için sizleri buraya davet ettik. Burada yapılan proje büyük bir projedir. Bu yol ile trafik ve hayat kolaylaşacaktır. Kurbağaların öttüğü bir yer ıslah edildi. Bazı yerlerde ıslah edilmeyen kanalların taşması sonucu vatandaşlarımız hayatını kaybetmiştir. O yüzden biz önlemimizi en baştan alıyoruz” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından bin 850 metrelik yol ve üzerine yapılan 9 köprünün açılışı yapıldı.