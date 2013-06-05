Kayseri'de 3 Ton Tarihi Geçmiş Gıda Bulundu

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, açıklamasında “Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından 29 - 30 Mayıs 2013 tarihlerinde 35 ekip ve 105 gıda denetim görevlisi ile genel gıda denetimi yapılmıştır. Denetimler sonucunda, bin 772 adet gıda satış, toplu tüketim ve üretim yeri denetlenmiştir. Denetleme yapılan iş yerlerinden 101 adedine tespiti yapılan eksikliklerini gidermesi için süre verilmiş, 24 işletme için 45 bin 503 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca denetimlerde el konulan 3 ton son tüketimi geçmiş ve evsafını kaybetmiş olan gıda da imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.