Kayseri'de 30 Ton Mazot Yollara Döküldü

Edinilen bilgiye göre Kayseri Kuzey Çevre Yolu’nda meydana gelen kazada 38 yaşındaki Orhan Karanfil yönetimindeki 38 FL 405 plakalı mazot yüklü tanker devrildi. Sürücü Orhan Karanfil tankerin hakimiyetini kaybetti ve orta refüje düşen tanker yaklaşık 75 metre sürüklendi. Sürüklenme sonucu tankerde delinmeler oluştu. Tankerin içerisinde bulunan yaklaşık 30 ton mazot, çevre yoluna döküldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri olası bir tehlikeye karşılık önlem aldı. Trafik polisi kaza yerinde önlem alarak diğer sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyarırken, itfaiye ekipleri de yola dökülen mazotun üzerine toprak attı.

Tanker sürücüsü Orhan Karanfil kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. (iha)

