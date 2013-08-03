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Kayseri'de 40 Kişi Camide İtikafa Girdi

Ramazan ayının son 10 gününde, Kayseri’deki Hacı Kılıç Camisi'nde kalmaya başlayan yaklaşık 40 kişi, ''İtikaf''a girerek gece-gündüz ibadet ediyor. Camide konaklayan oruçlu vatandaşlar, sadece abdest almak için dışarı çıkıyorlar ve zamanlarının tamamını, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tespih çekip dua ederek geçiriyorlar.

Kayseri'de 40 Kişi Camide İtikafa Girdi
Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu Ramazan ayının son 10 gününde yapılan ve 'itikaf' adı verilen ibadeti, bu sene Ramazan Ayı'nda Hacı Kılıç Camisi'nde yaşları 15 ile 90 arasında değişen yaklaşık 40 kişi tarafından yapılmaya başladı. İtikaf ibadetini yapanlardan Abdullah Arslan, son yıllarda bu ibadetin unutulduğunu ama kendilerinin her yıl yapmaya çalıştıklarını belirtti. Arslan, “İtikaf adını verdiğimiz ibadet, Ramazan ayının son 10 gününde yapılan bir ibadettir. Kuvvetli bir sünnet olarak ve unutulmuş bir sünnet olarak bilinir genelde. Biz bunu ihya etmeye çalışıyoruz” dedi.
2-3 SAAT UYUYUP BÜTÜN GÜN İBADET YAPIYORLAR
Sabaha kadar uyumayarak ibadet yaptıklarını söyleyen Arslan, “Burada Kur'an-ı Kerim okunuyor, namaz kılınıyor, tespih namazı kılınıyor. Bu tür ibadetleri elimizden geldiğince, sabah kadar hiç uyumadan Allah’ın izniyle yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 40 kişiyiz. Sabah namazını kıldıktan sonra öğle vaktine kadar uyuyoruz diğer zamanlarda ibadetimizi yapıyoruz. İsteyen uyuyor isteyen sabaha kadar hiç uyumuyor. Ama çoğumuz sabaha kadar ibadet yapıyoruz. 24 saat buradayız, sadece abdest almak için çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.
15 YAŞINDAN 90 YAŞINA KADAR İBADET
İtikafa katılan vatandaşlardan en genci 15, en yaşlısı ise 90 yaşında. En yaşlı üye, 90 yaşındaki Mustafa Kızıl ise bu yıl başladığını ifade ederek, “90 yaşındayım. Bu yıl başladım. Daha önceden yapamadım, çünkü haberim olmadı” şeklinde konuştu.
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