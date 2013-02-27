Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de 72 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda durdurulan araçta yapılan aramalarda, 72 kilo 158 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kayseri'de 72 Kilo Uyuşturucu Yakalandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Doğu illerinden temin edilecek olan yüklü miktardaki uyuşturucu maddelerin ilimiz üzerinden batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaşılması üzerine yapılan çalışmalarda, Mimarsinan Gökkent Mahallesinde R.T'nin kullandığı araç yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada aracın bagaj kısmında üzeri streç naylonlarla sarılı vaziyette 16 adet paket halinde toplam daralı ağırlığı 72 kilo 158 gram gelen esrar maddesi olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Şüpheli R.T. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek suçundan adli tahkikata başlanmıştır'' denildi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.