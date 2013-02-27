Kayseri'de 72 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Doğu illerinden temin edilecek olan yüklü miktardaki uyuşturucu maddelerin ilimiz üzerinden batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaşılması üzerine yapılan çalışmalarda, Mimarsinan Gökkent Mahallesinde R.T'nin kullandığı araç yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada aracın bagaj kısmında üzeri streç naylonlarla sarılı vaziyette 16 adet paket halinde toplam daralı ağırlığı 72 kilo 158 gram gelen esrar maddesi olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Şüpheli R.T. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek suçundan adli tahkikata başlanmıştır'' denildi. (iha)