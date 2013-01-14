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Kayseri'de 9 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle, 9 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kayseri'de 9 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı ilçesinde 9 köy yolu ulaşıma kapalı olduğu ve bu yollarda yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Açıklamada ayrıca, cumartesi ve pazar günleri ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, Pınarbaşı'nda 50, Sarız'da 30, Tomarza'da 25 köy olmak üzere toplam 105 köy yolunun ulaşıma açıldığı da kaydedildi.
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