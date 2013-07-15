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Kayseri'de Alo Fetva Hattına Soru Yağıyor

Ramazan ayında daha yoğun çalışan ‘Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı’na vatandaşlardan bir haftada 700’den fazla soru geldi.

Kayseri'de Alo Fetva Hattına Soru Yağıyor
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçla ilgili soruların ağırlık kazandığını söyleyen ‘Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı’ vaizleri, günlük 100’den fazla soruyu yanıtladıklarını belirtti.
‘Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı’na gelen, daha çok zekat ve orucu bozan haller hakkında olan sorulardan bazıları ise şöyle:
-“Ezan okunduktan sonra fakında olmadan su içtim, orucum bozuldu mu?’
-‘Seferiyken oruç tutmalı mıyım?’
-‘Göz damlası orucu bozar mı?’
-‘Şeker hastasıyım insülün kullansam orucum bozulur mu?’
-‘Diş tedavisi orucu bozar mı?’
-‘Diş fırçalamak orucu bozar mı?
-'Kanserim ama oruç tutmak istiyorum, doktorum izin verdi tutabilir miyim?”
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