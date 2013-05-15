Kayseri'de Asayiş Haberleri

- PINARBAŞI’DA TRAFİK KAZASI: 7 YARALI



Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Beyçayırı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında A.K.’nın kullandığı minibüsün yolun yağmurlu ve kaygan olması nedeniyle devrildiği öğrenildi.

Meydana gelen kazada minibüs şoförü A.K. ile minibüste yolcu olarak bulunan M.K., I.K., C.K., M.K., I.K. ve F.K.’nın yaralandığı bildirildi.

Yaralıların Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.



- SARIZ’DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ



Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesine bağlı Çörekdere köyü yakınlarında meydana gelen olayda F,.Ü.’nün kullandığı otomobilin yolun yağmurlu ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin takla attığı ve otomobil sürücüsü F.Ü.’nün otomobilde sıkışarak hayatını kaybettiği bildirildi.



- İKİ KİŞİ YEDİKLERİ MANTARDAN ZEHİRLENDİ



Kayseri’de yedikleri mantardan zehirlenen iki kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Gaziler Beldesinde araziden topladıkları zehirli mantarları yiyen Ö.T. ve F.T.’nin zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenen iki kişinin ilk tedavilerinin yapılmasının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



- 450 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ



Kayseri’de, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin Sarız ilçesine bağlı Ayranlık köyünde yaptığı çalışmalarda bir yolcu otobüsünün bagajında 9 adet çuval içinde toplam 450 kilo ağırlığında kaçak tütün ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak İ.B.’nin yakalanarak gözaltına alındığı ve hakkında yapılan soruşturma sonrasında 3 bin 307 TL para cezası kesildiği bildirildi. (iha)

